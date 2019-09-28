Малайзия не удовлетворена расследованием по MH17

До сих пор не было предоставлено исчерпывающих доказательств, кроме тех, что ракета российского производства, сказал премьер страны.

Малайзию не удовлетворяют результаты расследования крушения Боинга 777 авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году, заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад журналистам на полях Генассамблеи ООН, пишет Коммерсант 28 сентября.

Он отметил, что до сих пор не было предоставлено исчерпывающих доказательств, кроме тех, что ракета российского производства.

"Мы знаем, что это ракета российского производства, но кто запустил ракету? У нас нет убежденности в том, что доказательств достаточно, чтобы сказать, что ракету запустила та или иная страна. Поскольку данные ракеты имеются в наличии у России, они имеются у Украины, они также имеются у повстанцев в Украине", - заявил премьер.

На вопрос о том, выступает ли он за проведение нового расследования, Мохамад отметил, что "расследование все еще продолжается".

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