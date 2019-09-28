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Малайзия не удовлетворена расследованием по MH17

Комментариев: 1
До сих пор не было предоставлено исчерпывающих доказательств, кроме тех, что ракета российского производства, сказал премьер страны.
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад

Малайзию не удовлетворяют результаты расследования крушения Боинга 777 авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году, заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад журналистам на полях Генассамблеи ООН, пишет Коммерсант 28 сентября.

Он отметил, что до сих пор не было предоставлено исчерпывающих доказательств, кроме тех, что ракета российского производства.

"Мы знаем, что это ракета российского производства, но кто запустил ракету? У нас нет убежденности в том, что доказательств достаточно, чтобы сказать, что ракету запустила та или иная страна. Поскольку данные ракеты имеются в наличии у России, они имеются у Украины, они также имеются у повстанцев в Украине", - заявил премьер.

На вопрос о том, выступает ли он за проведение нового расследования, Мохамад отметил, что "расследование все еще продолжается".

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Теги: Boeing, Малайзия, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    28.09.2019, 16:18
Оценка:  0
Boxerogos
А такие ракеты производила исключительно Россия.Но вот в чём загвоздка:ЗРК"Бук"с которого и была запущена эта ракета,состоят на воружении не только в России,но и у нас в Украине.Поэтому,не нужно быть мудрецом чтобы догадаться что уничтожение этого самолёта было выгодно как раз Украине,а не России.
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