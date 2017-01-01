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С затонувшего в океане судна спасены два украинца

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Bourbon Rhode исчез 26 сентября после шторма недалеко от Мартиники в Атлантическом океане.
С Bourbon Rhode спасли двоих украинцев
С Bourbon Rhode спасли двоих украинцев
bourbonoffshore.com

С затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode спасены три члена экипажа, из которых двое - граждане Украины, сообщил УП замдиректора департамента консульской службы министерства иностранных дел Василий Кирилич 28 сентября.

"По информации судовладельца, когда судно тонуло, то с него спасались четырьмя плотами. Сейчас один плот нашли. Спасено три человека, двое из них граждане Украины. Поисково-спасательная операция продолжается", - сказал Кирилич.

Ранее стало известно, что Bourbon Rhode исчезло 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники в результате шторма.

 

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Теги: судно, украинцы, шторм, Атлантический океан
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Источник: korrespondent.net

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