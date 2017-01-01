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В Польше на Марше равенства полиция применила водомет и газ

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Таким образом правоохранители Люблина отреагировали на действия противников акции. Несколько человек задержали.
Полиция противостоит противникам Марша равенства в Люблине
Полиция противостоит противникам Марша равенства в Люблине
кадр с видео

На Марше равенства в Люблине в субботу, 28 сентября, полиция применила слезоточивый газ и водомет в отношении протестующих, которые пытались его заблокировать. Об этом сообщает RMF24.

Сообщается, что около 300 участников Марша Равенства собрались в полдень, в то время как противники мероприятия поджидали их неподалеку. Между участниками произошла потасовка.

В результате полицейские, которых насчитывалось несколько сотен человек, применили водяную пушку и слезоточивый газ после того, как противники марша не отреагировали на призывы мирно урегулировать ситуацию. Несколько человек задержали.

Напомним, что ранее в Харькове состоялся Марш равенства, в котором приняли участие больше двух тысяч человек.

Позже в сети появилось видео нападений праворадикалов на отдельных участников марша.

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Теги: Польша, геи и лесбиянки, полиция, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, гей-парад, гей-прайд, Люблин
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Источник: korrespondent.net

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