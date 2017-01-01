Итоги 28.09: Уход Волкера и затонувшее судно

Курт Волкер подал в отставку, а в Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Курт Волкер написал заявление об увольнении - СМИ

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщило CNN.

От Трампа требуют отчет о задержке военной помощи Украине

Сразу два комитета нижней палаты Конгресса США направили в Белый дом запрос, требуя объяснить задержку военной помощи Украине, которая ранее была одобрена. Конгрессмены хотят получить данные о том, когда именно Белый дом принял решение о замораживании выделения этой помощи и какими политическими причинами администрация при этом руководствовалась.

Курс доллара с начала года упал на 13%

Официальный курс доллара к гривне снизился на 13% за январь-сентябрь 2019 года, сообщает Нацбанк. Так, на 30 сентября 2019 года НБУ установил курс на уровне 2408,2809 гривен за 100 долларов, что 360,5455 гривен меньше, чем на 31 декабря 2018 года (2768,8264 гривен за 100 долларов). Стоит отметить, что курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за сентябрь курс упал на 4%.

В Сумах на заводе произошел взрыв

В Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок. В результате аварии пострадали 10 человек. По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось воспламенение.

В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами

Судно Bourbon Rhode исчезло 26 сентября после шторма недалеко от Мартиники в Атлантическом океане. 28 сентября стало известно, что корабль затонул, но были спасены три члена экипажа, из которых двое - граждане Украины. Когда судно тонуло, то с него спасались четырьмя плотами. Сейчас один плот нашли.

S&P спрогнозировало курс гривны на четыре года

Международное кредитное агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 4 года. Согласно прогнозам экспертов, обменный курс будет выглядеть так:

2019 год - 27,00 гривен за доллар

2020 год - 27,50 гривны за доллар

2021 год - 28,00 гривен за доллар

2022 год - 28,50 гривны за доллар