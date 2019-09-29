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Польша хочет построить новые кладбища в Украине

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Объем поисковых работ – огромный. Речь идет о "сотнях, а возможно, тысячах мест", утверждают в Институте национальной памяти Польши.
Кшиштоф Швагжик озвучил объемы предполагаемых работ в Украине
Кшиштоф Швагжик озвучил объемы предполагаемых работ в Украине
Польское радио

Польша рассчитывает получить разрешение Киева на создание новых кладбищ в Украине для перезахороненных поляков. Об этом сказал директор Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти Польши Кшиштоф Швагжик, сообщило накануне Польское радио.

По его словам, в Польше пока не знают, когда смогут начать эксгумационные работы на территории Украины. Эта дата зависит от того, как быстро Украина предоставит все нужные разрешения.

Швагжик добавил, пока польская сторона ходатайствует о разрешении на открытие работ в нескольких десятках мест, где покоятся поляки, павшие или убитые в 1939 году и 1943-44 годах на Волыни.

Он считает, что объем поисковых работ – огромный, речь идет о "сотнях, а возможно, тысячах мест", и этой задачей должно заниматься новое учреждение, которое должно иметь название: "Институт национальной памяти по делам поисков в Украине".

Он выразил надежду, что Польша получит от Украины также согласие на строительство кладбищ, где можно будет достойно похоронить найденные останки поляков.

Ранее в пятницу сообщалось, что Украина предоставила Польше формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на своей территории.

В Польше заявили, что такое решение Киева открывает путь к прорыву в историческом диалоге между двумя странами.

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Теги: Украина, история, Польша, украинцы, Кладбище, кладбища, эксгумация, поляки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ПродувКротов    29.09.2019, 14:42
Оценка:  0
ПродувКротов
В Польше из украинских надгробий строят дороги местные власти. Уверен, что и нам следует так же поступить с польскими захоронениями.
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