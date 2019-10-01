Макрон поддержал формулу Штайнмайера

Французский президент призвал реализовать минские договоренности, реализовав формулу Штайнмайера.

Макрон выступил на сессии ПАСЕ в Страсбурге

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник, 1 октября, призвал к выполнению минских договоренностей путем реализации формулы Штайнмайера, сообщает Европравда.

Макрон заявил, что в последующие несколько недель будет организован саммит лидеров в нормандском формате, не назвав точной даты.

Он выразил надежду, что эта встреча позволит двигаться дальше "относительно договоренностей, которых мы достигли этим летом".

"Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе формулы Штайнмайера. Речь идет о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Крыме, о Донбассе", - сказал президент Франции.

В ходе выступления он также поддержал возвращение российской делегации в ПАСЕ и напомнил об украинцых, которых незаконно удержиают в России.

Ранее в Кремле заявили, что ожидают подписания формулы Штайнмайера на переговорах, которые проходят сегодня в Минске.

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