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Макрон поддержал формулу Штайнмайера

Комментариев: 9
Французский президент призвал реализовать минские договоренности, реализовав формулу Штайнмайера.
Макрон выступил на сессии ПАСЕ в Страсбурге
Макрон выступил на сессии ПАСЕ в Страсбурге

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник, 1 октября, призвал к выполнению минских договоренностей путем реализации формулы Штайнмайера, сообщает Европравда.

Макрон заявил, что в последующие несколько недель будет организован саммит лидеров в нормандском формате, не назвав точной даты.

Он выразил надежду, что эта встреча позволит двигаться дальше "относительно договоренностей, которых мы достигли этим летом".

"Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе формулы Штайнмайера. Речь идет о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Крыме, о Донбассе", - сказал президент Франции.

В ходе выступления он также поддержал возвращение российской делегации в ПАСЕ и напомнил об украинцых, которых незаконно удержиают в России.

Ранее в Кремле заявили, что ожидают подписания формулы Штайнмайера на переговорах, которые проходят сегодня в Минске.

 

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Теги: переговоры в Минске, минские договоренности, Эммануэль Макрон, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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VSHIVANKA    01.10.2019, 16:50
Оценка:  -8
VSHIVANKA
НУ СЕЙЧАС ПАРИЖ И БЕРЛИН ЗАЖМУТ ЭУРОПЭЙЦЯМ ЯЙЦЫ.....
ОСОБЕННО ПОСЛЕ ТОГО КАК МОНИКА ЗЕЛИНСКИ ЖАЛОВАЛАСЬ НА НИХ ТРАМПУ.....)))
WTF2wtf    01.10.2019, 16:52
Оценка:  +4
WTF2wtf
Быдлобот ольгинский,
само собой на оккупированный и опущенный россией Донбасс тебе просто насрать
... тупое содержанко оккупантов неопределенного пола
WTF2wtf    01.10.2019, 16:48
Оценка:  +5
WTF2wtf
От одних упоминаний о захваченном россией Крыме у путинских начинает подгорать.
Ведь президент россии целенаправленно сделал жертвой весь Донбасс тупо ради отвлечения от Крыма ... а на Донбассе населения намного больше, чем во всем Крыму!!!
WTF2wtf    01.10.2019, 16:49
Оценка:  +6
WTF2wtf
По крайней мере на оккупированном сейчас россией Донбассе было намного больше населения ... до российской оккупации (((
VSHIVANKA    01.10.2019, 16:51
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ЧЁ ТЫ ТУТ НОЕШЬ ЧМОШНИК КАК БАБА С УТРА ДО ВЕЧЕРА ?!
ВПЕРЕД В ОКОПЫ !!!
WTF2wtf    01.10.2019, 16:53
Оценка:  +5
WTF2wtf
Пидoрок ольгинский уже убивает украинцев на Донбассе?
Нахyй пшло, тупое трансвеститко на зарплате оккупантов ...
fkrfyfan    01.10.2019, 16:27
Оценка:  -10
fkrfyfan
О Крыме речь ни в каком формате не идёт
dimasvetik    01.10.2019, 16:30
Оценка:  +1
dimasvetik
иди в ж..пу!!! Крым это Украина!
fkrfyfan    01.10.2019, 16:34
Оценка:  -10
fkrfyfan
так едь в Крым, придурок, и расскажи это крымчанам
WTF2wtf    01.10.2019, 16:47
Оценка:  +5
WTF2wtf
С каких это пор, бот?
Одних хотелок оккупантов явно недостаточно
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