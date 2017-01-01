Трамп о запуске процедуры импичмента: Это переворот

Демократы своими действиями хотят отобрать власть и свободы у народа США, заявил американский лидер.

Президент США Дональд Трамп назвал переворотом запуск в Конгрессе процедуры импичмента. Об этом он написал в Twitter во вторник, 2 октября.

"По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее - это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку (к конституции), религию, вооруженные силы, стену на границе (с Мексикой) и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки", - заявил американский лидер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet