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В Польше поймали украинца, которого 14 лет разыскивал Интерпол

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Во время паспортного контроля пограничники выяснили, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают в 190 странах мира.
Согласно процедуре, мужчину задержали и передали полиции
Согласно процедуре, мужчину задержали и передали полиции
zmina.info

Польские пограничники задержали 32-летнего гражданина Украины, разыскиваемого в 190 странах мира по обвинению в убийстве. Об этом сообщает Польское радио.

Украинца, который хотел покинуть территорию Польши, задержали в пешеходном пункте пропуска в Медыке.

Во время паспортного контроля пограничники выяснили, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают в 190 странах мира по так называемому красному сообщению Интерпола.

Согласно процедуре, мужчину задержали и передали полиции. После решения суда его могут экстрадировать в Украину.

"Красное уведомление" означает высокий уровень международного розыска, это информация для служб всех стран о том, что разыскиваемый является опасным преступником.

С начала 2019 года в подкарпатских пунктах пересечения государственной границы польские пограничники задержали более 200 человек, данные которых были в национальных или международных базах розыска.

Ранее сообщалось, что двоих украинцев задержали за регулирование движения в Чехии. 

Напомним,  в Словакии задержали украинца, разыскиваемого Интерполом. Правоохранители установили, что на мужчину выписан ордер на задержание в Румынии. Его отправили в СИЗО.

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Теги: Польша, Интерпол, украинец, задержание
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Источник: korrespondent.net

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