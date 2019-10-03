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Трамп назвал Украину "поразительно коррумпированной"

Комментариев: 6
Дональд Трамп сослался на коррупцию, объясняя свое предыдущее решение о задержании военной помощи Украине. Он заявил, что в Украине коррупции больше, "чем в любой другой стране".
Трамп рассказал о "поразительно коррумпированной" Украине
Трамп рассказал о "поразительно коррумпированной" Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал летом военную помощь Киеву якобы из-за того, что в Украине "коррупция выше, чем в любой другой стране". Об этом он рассказал на пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинисте в четверг, 3 октября.

"До него (Владимира Зеленского, - ред.) Украина была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - заявил Трамп.

Трамп в который уже раз подчеркнул, что Украина "расположена ближе к странам Европы, чем к США" - и потому те должны помогать ей больше.

Напомним, что летом Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году составляет 250 миллионов долларов. При этом на время пересмотра средства будут заморожены.

В контексте этого телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.  25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Накануне Трамп разблокировал военную помощь Украине.

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Теги: коррупция, Трамп, Дональд Трамп, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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chytan    03.10.2019, 10:12
Оценка:  +1
chytan
И это сказал му_дак, которому кремль помог стать презом ?!!!
VSHIVANKA    03.10.2019, 09:55
Оценка:  -1
VSHIVANKA
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о бессмысленности американской политики в отношении Украины и добавил, что Москва должна быть другом Вашингтона, а до Украины никому нет никакого дела. За день до этого президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Евросоюзе наблюдается усталость от Украиы
Андрей_и_Богдан    03.10.2019, 09:51
Оценка:  -3
Андрей_и_Богдан
Такие "выводы" трЯмп сдемп сделал после "общения" с Зе!ленским?!
Андрей_и_Богдан    03.10.2019, 09:53
Оценка:  -3
Андрей_и_Богдан
Вован походу отказался помогать "прижать" конкурента - Байдена и сразу стал неугоден и неинтересен туалетному утЁнку.
Андрей_и_Богдан    03.10.2019, 09:54
Оценка:  -3
Андрей_и_Богдан
Трямп не у того "просил", нужно было к Пуйлу обращаться!
GentleAngel    03.10.2019, 09:35
Оценка:  +3
GentleAngel
Неужели наступает прозрение в мировом сообществе о размерах и степени нашей коррупции!!! Аминь!!!
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