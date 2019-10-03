Трамп говорил о Байдене с лидером Китая - СМИ

Главы государств обсуждали политические перспективы Байдена. Впоследствии стенограмму засекретили.

Президент США Дональд Трамп обсуждал в телефонном разговоре с главой Китая Си Цзиньпином бывшего вице-президента и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдена. Об этом сообщает CNN в пятницу, 4 октября.

Разговор состоялся в июне. По информации источников телеканала, в ходе разговора лидеры двух стран поднимали вопрос политических перспектив Байдена, а также другого претендента на выдвижение кандидатом от демократов на выборах президента США 2020 года - сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

При этом, отмечается, стенограмма разговора Трампа и Си Цзиньпина содержится в специальной компьютерной системе для хранения секретной информации. Именно там, как утверждал неназванный сотрудник американской разведки, хранилась стенограмма беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее расшифровка разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стала причиной расследования, которое может привести к импичменту президента США.

Позже в The New York Times сообщили, что во время телефонного разговора глава Белого дома просил премьера Австралии помочь с выяснением причин начала расследования экс-спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

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