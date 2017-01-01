Трамп потребовал голосования по процедуре импичмента

Белый дом потребует от Пелоси провести голосование по процедуре импичмента, сообщил президент США.

Белый дом намерен направить спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу о процедуре импичмента. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, 4 октября, на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Мэриленд, сообщает ТАСС.

"Мы направим письмо - как всем известно, к нам относятся очень несправедливо, совсем не так, как к кому-либо еще", - сказал он.

По его словам, решение, надо ли администрации подчиняться повесткам Палаты представителей в рамках процедуры импичмента, примут юристы Белого дома. "Я не знаю, это должны решать юристы. Я знаю, что, по словам юристов, они никогда не видели ничего настолько нечестного, настолько несправедливого", - сказал он.

Также Трамп заявил, что не намерен увязывать заключение торгового соглашения между США и Китаем с возможным проведением в этой стране расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

"Нет, это не имеет к этому никакого отношения", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, будет ли он более склонен заключить торговое соглашение с КНР, если Пекин начнет расследование против Байдена и его сына.

"Я хочу заключения торгового соглашения с Китаем, но только если оно будет отвечать интересам нашей страны", - добавил президент США.

Трамп также подчеркнул, что в деле Байдена его интересует лишь коррупционная составляющая. "Меня не интересует политика. Мне дела нет до политики Байдена. Я, честно говоря, вообще никогда и не считал, что он одержит победу (в предвыборной гонке среди демократов - ред.)", - отметил американский лидер.

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