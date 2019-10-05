В США задержали школьницу с огнестрельным оружием

Девочка пришла в учебное заведение с заряженным огнестрельным оружием. До прибытия полиции ее изолировали от остальных учащихся.

Школа в Хантингтон-Парк, где произошел инцидент с оружием gagems.net

В Калифорнии в пятницу, 4 октября, полиция задержала ученицу с заряженным огнестрельным оружием в школе американского города Хантингтон-Парк. Об этом сообщил телеканал ABC7.

Отмечается, что сотрудники образовательного учреждения изолировали девушку от остальных учащихся и вызвали полицию.

При обыске у нее был найден заряженный пистолет. Возраст девушки не уточняется.

По данным СМИ, в 2019 году в США было зафиксировано 22 случая стрельбы в школе.

Последний произошел в мае в пригороде Денвера, в результате чего погиб один учащийся, еще семеро получили ранения.

Напомним, в феврале прошлого года в США произошла одна из самых кровавых школьных трагедий. В штате Флорида бывший ученик открыл стрельбу, в результате которой погибли 17 человек.

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