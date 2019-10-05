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Испанские наркоторговцы спасли тонущих полицейских

Комментариев: 1
Преступники спасли тонущих полицейских во время погони в Испании. После спасения копы все же арестовала торговцев марихуаной.

У побережья Испании подозреваемые в перевозке крупной партии наркотиков, за которыми гнались полицейские, были вынуждены прийти на помощь своим преследователям. Ведь во время погони полицейские оказались в воде Об этом сообщает Europa Press.

Видео операции распространила Гражданская гвардия Испании.

Инцидент произошел у южного побережья неподалеку от города Малага, в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Началась погоня, во время которой полицейская лодка столкнулась с судном злоумышленников. В результате трое гвардейцев оказались в воде.

Экипаж участвовавшего в операции полицейского вертолета счел, что произошедшее угрожает жизни стражей порядка, и призвал подозреваемых прийти на помощь. Гвардейцам помогли, а затем они арестовали четверых спасителей по подозрению в наркоторговле. При этом было изъято более 80 тюков с гашишем общим весом около 3 тысяч килограммов.

Ранее сообщалось, что наркоторговцы дрейфовали в Тихом океане на тонне кокаина. Их корабль перевернулся, когда его накрыло волной. Три мужчины выжили, держась на плаву, благодаря герметичным пакетам с тонной кокаина.

Также сообщалось, что ураган Дориан вынес на берег Флориды пакеты с кокаином.

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Теги: наркотики, Испания, видео, полиция, спасение, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
tinkerrr    05.10.2019, 18:21
Оценка:  0
tinkerrr
Даже упаковка качественная, не пропустила воду. Вот что значит, когда любишь свое дело)
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