"Бесхребетный". Сотрудники Госдепа недовольны Помпео - СМИ

Сотрудники ведомства рассказали CNN, что в Госдепе растет разочарование в отношении Помпео, а один из дипломатов и вовсе назвал его бесхребетным из-за неспособности противостоять Трампу и Джулиани.

В США у сотрудников Госдепа крепнут "злоба и сомнения", связанные с госсекретарем Майком Помпео, сообщает CNN со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников различных отделов ведомства.

По информации телеканала, ситуация вокруг звонка Дональда Трампа Владимиру Зеленскому усугубила разногласия в ведомстве между политическими назначенцами вроде Помпео и карьерными дипломатами. Многие из последних утверждают, что Госдеп "политизируется" и что это подрывает связи США с другими странами.