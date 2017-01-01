Немецкий министр ожидает новую, более мощную волну беженцев в ЕС

Связано это может быть с увеличением количества искателей убежища в Греции.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что Европу может ожидать еще большая, чем 2015 году, волна беженцев, сообщает DW.

Зеехофер говорит, что это связано с увеличением количества искателей убежища в Греции. "Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам с контролем внешних границ Евросоюза. Мы слишком долго оставляли их наедине", - отметил глава немецкого МВД.

Он пообещал, что вместе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен сделает все возможное, чтобы миграционный кризис не повторился. По словам министра, он уже получил по этому вопросу "полную поддержку федерального канцлера Ангелы Меркель".