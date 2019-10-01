В Мали подорвались миротворцы ООН, есть жертвы

За один день в африканской стране погиб один миротворец ООН и еще четверо получили ранения.

На севере Мали при взрыве неизвестного самодельного устройства в районе Кидаль погиб миротворец ООН, еще трое получили ранения. Об этом накануне сообщил сайт ООН.

Отмечается, что погибший миротворец был родом из Чада. Соболезнования родным погибшего и потерпевших передал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Также по данным ООН, в тот же день неизвестные лица напали на временную оперативную базу миссии в Бандиагаре, в районе Мопти. Один миротворец из Того был серьезно ранен.

"Генеральный секретарь призывает малийские власти, а также вооруженные группы, подписавшие мирное соглашение, приложить все усилия для выявления лиц, совершивших эти нападения, с тем чтобы они могли быть быстро привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.

Ранее на северо-востоке Мали террористы-смертники на машине атаковали французскую военную базу в Гао. При взрыве ранения получили пять миротворцев ООН из Эстонии.

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