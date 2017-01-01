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Трамп "по великой мудрости" пригрозил уничтожить экономику Турции

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Трамп внятно не пояснил, о каких именно действиях Турции говорит, как о "недопустимых".
Трамп угрожает Турции
Трамп угрожает Турции
Christy Bowe/ZUMA/ Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неправильного поведения Турции он разрушит ее экономику.

Об этом он написал в Twitter.

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“Как я уже заявлял ранее, и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, считаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции“, - написал Трамп.

Трамп не пояснил, о каких именно действиях Турции говорит. Американские СМИ, в свою очередь, считают, что речь идет о связанных с Сирией действиях.

Стоит отметить, что в прошлом году турецкая лира упала до исторического минимума из-за санкций США.

Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.

Как сообщалось 7 октября, Белый дом официально подтвердил вывод вооруженных сил США из северного региона Сирии и возложение ответственности на Турцию за удерживание захваченных боевиков ИГИЛ в этом регионе.

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Теги: Сирия, Турция, США, война, Трамп
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