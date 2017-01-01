Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Импичмент Трампа: посла США в ЕС не допустили для показаний в Конгресс

Комментариев: 0
Госдеп США приказал замешанному в скандале послу Гордону Сондленду не являться на запланированное интервью в Конгресс.
Посол США в ЕС Гордон Сондленд
Посол США в ЕС Гордон Сондленд
flickr.com/AmCham_EU

Гордону Сондленду, послу США в Европейском Союзе, приказали не появляться 8 октября на запланированное интервью с комитетами Палаты, которые ведут расследование импичмента президента Дональда Трампа. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает NBC News.

"Сегодня утром Государственный департамент США приказал послу Гордону Сондленду не являться на его запланированное интервью перед Общим комитетом Палаты представителей США", - говорится в сообщении адвоката Сондленда Роберта Лускина.

Гордон Сондленд является одной из ключевых фигур в расследовании, возглавляемом демократами Палаты представителей, о том, должен ли Трамп быть подвергнут импичменту за давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью расследовать дело против его политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера.

Также отмечается, что посол Сондленд ранее добровольно согласился появиться чтобы быстро ответить на вопросы Комитета.

"Как действующий посол США в ЕС и сотрудник Госдепартамента, посол Сондленд обязан следовать указанию Департамента", - продолжил Лускин, добавив, что Сондленд "крайне разочарован, что он не сможет сегодня дать показания".

Лускин отметил, что Сондленд приехал в столицу США из Брюсселя, "чтобы подготовиться давать показания и быть в состоянии ответить на вопрос Комитета".

Согласно жалобе информатора, вместе с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером Сондленд давал советы Зеленскому, что делать с требованиями американского президента.

 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Импичмент Президента, США, Украина-США, конгресс, Трамп, импичмент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь