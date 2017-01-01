Чикатило отдыхает. Самый массовый убийца в США

В США серийный убийца Сэмюэл Литтл, отбывающий пожизненный срок, признался в 90 нераскрытых убийствах, совершенных десятилетия назад.

Федеральное бюро расследований США официально назвало нового самого массового убийцу в истории страны.

Им оказался 79-летний Сэмюэль Литтл. Преступник признался в общей сложности в 93 убийствах женщин, совершенных по всей стране в период с 1970 по 2005 год. Полиция уже проверила и доказала причастность Литтла к 50 преступлениям и считает, что остальные его признания тоже “заслуживают доверия”.

Длиннаядорога преступлений

Литтл родился 7 июня 1940 года в городе Рейнолдс, штат Джорджия. Вскоре после его рождения его семья переехала в штат Огайо. Литтл рос в городе Лорейн и в основном воспитывался бабушкой.

В 1956 году Литтл, будучи старшеклассником, впервые был арестован за взлом и проникновение на территорию чужой собственности в городе Омаха, штат Небраска, он был осуждён и провёл некоторое время в учреждении для несовершеннолетних преступников. После окончания школы Сэмюэл не стал продолжать образование, большую часть свободного времени он проводил на улице, занимался мелкими кражами, периодически попадая в тюрьму.

В начале 1980-х Литтл перебрался на юг страны, где в 1982 году в городе Паскагула на территории штата Миссисипи был арестован и обвинён в убийстве 22-летней проститутки Мелинды Лапри, которая пропала без вести в сентябре 1982 года. Находясь под следствием, он был этапирован в штат Флорида, где предстал перед судом за убийство 26-летней Патрисии Маунт, тело которой было найдено осенью 1982 года. Из-за трудностей с определением времени убийства и недоверия свидетельским показаниям Литтл был оправдан в этих убийствах в январе 1984 года.

Избежав наказания в этих преступлениях, Литтл переехал в штат Калифорния, где остановился в окрестностях города Сан-Диего. В октябре 1984 года Литтл был арестован за нападение и избиение двух проституток и приговорён к 2,5 годам заключения. Он вышел на свободу в феврале 1987 года и вскоре переехал в Лос-Анджелес, где, по версии следствия, совершил несколько убийств. В 2009 году Литтл был арестован за хранение наркотиков, однако не был осужден и вскоре скрылся.

Как попался

В 2012 году Литтл был арестован в штате Кентукки в приюте для бездомных по делу о продаже наркотиков — стандартный в таких случаях анализ ДНК показал, что он мог быть причастен к трем убийствам, совершенным в Лос-Анджелесе в конце 1980-х. На суде Литтл отказался признать свою вину, но доказательств оказалось достаточно, чтобы приговорить его к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

После приговора дело Литтла изучили сотрудники отдела ФБР, специализирующегося на выявлении связи между уже пойманными преступниками и нераскрытыми делами. Они обнаружили сходство обстоятельств трех убийств, совершенных Литтлом, с обстоятельствами, при которых были убиты еще несколько человек в 1970-е годы. Следствие заключило сделку с заключенным — он согласился дать показания в обмен на возможность сменить тюрьму, где он отбывает наказание.

Признание

В итоге Литтл взял на себя ответственность за 93 убийства, совершенных в период с 1970 по 2005 год по всей стране — от Флориды и округа Колумбия до Калифорнии.

Его жертвами, в основном, были проститутки и наркозависимые женщины, поэтому во многих случаях дела не расследовали должным образом, а тела оставались неопознанными. Многие смерти классифицировали не как убийства, а как несчастные случаи или передозировки наркотиками — этому способствовало и то, что Литтл не использовал для убийства оружие или подручные предметы, чаще всего он душил своих жертв.

EPA Портреты жертв убийцы

Литтл дал показания, описав точные места преступлений и марки машин, на которых он тогда ездил. Но убийца часто не мог назвать даты преступлений, что затрудняло опознание жертв и их поиск по полицейским базам. В итоге на сегодняшний день ФБР удалось подтвердить связь Литтла с 50 убийствами. За одно из них преступника уже успели осудить — в декабре он получил еще один пожизненный срок в Техасе за убийство, совершенное в 1994 году.

ФБР выложило в открытый доступ портреты 16 предполагаемых жертв Литтла — несмотря на значительный срок, прошедший после убийств, преступник смог нарисовать их по памяти. В бюро надеются, что это поможет установить личности кого-то из них: ранее два аналогичных рисунка Литтла, показанные в ходе расследования жителям городов, где были совершены преступления, уже помогли опознать жертв.

ФБР обратилось к гражданам США с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании преступлений Сэмюэля Литтла.