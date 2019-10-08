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В Германии разбился американский истребитель

Комментариев: 2
Самолет упал вдали от населенных пунктов, пилот катапультировался, его забрали в больницу.
В Германии разбился американский истребитель

Американский истребитель F-16 потерпел крушение на западе Германии. Об этом сообщила во вторник, 8 октября, полиция города Трир. 

"На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении полиции. 

Пилот катапультировался, его доставили в больницу.

По данным ТАСС, истребитель принадлежал ВВС США. "Речь об F-16, приписан к [американской] авиабазе Spangdahlem", - сказал представитель Военно-воздушных сил Германии.

Инцидент произошел вдали от населенных пунктов. 

Напомним, в сентябре истребитель F-16 ВВС Бельгии разбился на северо-западе Франции.

 

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Теги: авиакатастрофа, США, Германия, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2_сосет_хyй    08.10.2019, 19:04
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
рукожoпые гастеры-каклы че-то нахимичили c очком))))))
Boxerogos    08.10.2019, 18:57
Оценка:  +2
Boxerogos
Оказался тяжелее воздуха похоже...
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