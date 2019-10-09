Появилось видео стрельбы у синагоги в Германии

В среду неизвестные устроили стрельбу у синагоги в немецком Галле. Момент нападения попал на видео.

Опубликовано видео момента стрельбы у синагоги в немецком городе Галле.

Как видно, вооруженный человек выходит из автомобиля и стреляет на дороге.

По данным Bild, двое преступников пытались проникнуть в синагогу во время иудейского праздника Йом-Киппур, когда в здании находились 70-80 человек.

Затем нападавшие открыли стрельбу в турецкой закусочной, где продают кебабы.

Также Bild сообщает, что один из преступников попал в автомобильную аварию, пытаясь скрыться. Отмечается, что автомобиль стрелка столкнулся с грузовиком на федеральной трассе B91 примерно в 40 км от Галле. На место прибыл спецназ полиции ФРГ, в багажнике автомобиля обнаружено оружие. Трасса перекрыта.

Ранее также сообщалось о стрельбе в Ландсберге, что в 15 км от Галле.

Полиция сообщила об одном задержанном. Как полагается, в нападениях участвовали несколько человек.

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