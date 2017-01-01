Трамп пригрозил Турции серьезными последствиями

Американский лидер готов применить против Анкары нечто большее, чем санкции, если на севере Сирии будут уничтожать курдов.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. Об этом он заявил журналистам в среду, 9 октября, сообщает ТАСС

"Я разрушу его (президента Турции) экономику, если это произойдет. Однажды я уже сделал это в связи с пастором (Эндрю) Брансоном. Я надеюсь, что он (Эрдоган) будет действовать рационально", - подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что готов сделать "нечто значительно большее, чем санкци", и предупредил об этом Эрдогана.

"Я пытался его (Эрдогана) остановить буквально с первого дня на посту президента, но они хотят воевать", - указал президент США.

Он также заявил, что Вашингтон вывел всех своих военнослужащих из зоны проведения турецкой операции в Сирии и вывозит оттуда некоторых "наиболее опасных" из захваченных ранее боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Ранее сенатор Линдси Грэм предложил ввести персональные санкции в отношении президента Турции из-за начала военной операции в Сирии.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

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