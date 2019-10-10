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Европарламент принял резолюцию о фейках и пропаганде

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В документе говорится, что российская пропаганда является главным источником дезинформации в Европе и ее количество резко возросло.
Резолюция принята большинством голосов
Резолюция принята большинством голосов
Сайт Європарламенту

Евросоюз должен принять более активные меры противодействия распространению фейковых новостей и целенаправленным актам внешнего вмешательства в европейские избирательные процессы. Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг, 10 октября, во время заседания Европарламента в Брюсселе, сообщает пресс-служба Европарламента.

Отмечается, что резолюция была принята большинством голосов - 469 - "за", 143 - "против", еще 47 депутатов воздержались.

"Иностранное вмешательство в избирательные процессы является серьезной угрозой для европейского демократического общества, от которой выигрывают только анти-европейские, праворадикальные, экстремистские и популистские силы", - отмечается в сообщении.

В частности, Европарламент констатировал, что иностранное внешнее вмешательство носит системный характер, и осуществляется разными путями: через информационные кампании в социальных сетях, осуществляя кибернетические атаки на избирательную инфраструктуру, либо путем предоставления финансовой поддержки политическим партиям в ходе главных национальных или европейских выборов. И хотя во всех странах-членах ЕС такие внешние дотации политических партий или кандидатов полностью или частично запрещены, эти правила могут обходить. В качестве примера депутаты вспомнили ситуацию вокруг партии Национальный фронт во Франции, а также обвинения, прозвучавшие в европейских медиа в адрес австрийской Партии свободы, итальянской партии Lega и британской политической силы Leave.eu (в переводе - оставим ЕС, ред.)

Депутаты отдельно выразили глубокую обеспокоенность по поводу "очень опасной природы российской пропаганды", которая является главным источником дезинформации в Европе, и интенсивность которой удвоилось с января 2019 года - за это время было зарегистрировано 998 случаев дезинформации, в то время как в 2018 году - 434 такие случаи.

В этом же контексте депутаты решительно осудили "агрессивные действия" неевропейских государств, направленных на подрыв суверенитета стран-кандидатов на вхождение в ЕС в регионе Западных Балкан и стран Восточного Партнерства.

В качестве противодействия таким тенденциям депутаты призвали к усовершенствованию подразделений стратегических коммуникаций Евросоюза и превращение их в постоянные структуры с гораздо большим финансированием. Депутаты также призвали компании-провайдеры интернет-услуг и операторов социальных сетей к сотрудничеству в противодействии дезинформации, не нарушая при этом принципов свободы слова. Европарламент призвал Евросоюз разработать соответствующие правовые рамки для эффективного противодействия гибридным угрозам.

Как отмечается в сообщении, предложения Европарламента приобретают особое значение ввиду того, что до 2020 года в странах ЕС состоятся более 50 президентских, государственных, местных или региональных выборов, которые должны быть надежно защищены от внешнего вмешательства.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил почти две тысячи аккаунтов из-за фейков.

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Теги: резолюция, Европарламент, фейки, фейк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Міні_Ми    10.10.2019, 23:03
Оценка:  +1
Міні_Ми
Путін брудна азіато-семітська маріонетка. Поволзький татарин. У РФ були величезні шанси на успіх при Єльцині. Путін саботував і знищив всю демократію повернувши РФ на курс семітського консерватизму і реваншизму.
Enterprise_III    10.10.2019, 23:07
Оценка:  0
Enterprise_III
Эхнатон правил Египтом 17 лет, за это время он создал монорелигию и построил множество храмов, оставив величайшего наследника. Путин у руля уже 20 лет и вся его деятельность заключается в паразитировании на достижениях Ельцина и систематического уничтожения европейской демократии.
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