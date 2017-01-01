Бывшая посол США в Украине рассказала о давлении Трампа на Госдеп

Мари Йованович в Конгрессе США заявила, что была отозвана с должности посла США в Украине из-за давления Дональда Трампа на Госдепартамент.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович в речи перед законодателями Конгресса отвергла обвинения Юрия Луценко и Руди Джулиани, которые утверждали о ее содействии Джо Байдену и его сыну Хантеру. Об этом сообщает The Washington Post в пятницу, 11 октября.

В подготовленной заранее речи, с которой ознакомилось издание, Йованович сказала законодателям, что этой весной она была вынуждена оставить Киев "ближайшим самолетом". После этого она встретилась с замом госсекретаря, который сообщил ей о "сокращении ее срока".

Впоследствии ее отстранили от должности, а чиновник Госдепартамента №2 сказал ей, что, хотя она ничего плохого не сделала, президент потерял доверие к ней, а Госдеп находился под большим давлением, чтобы устранить ее, с лета 2018 года.

Разъясняя свой отвод, она указала на месяцы критики со стороны личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который обвинил ее в негативном отношении к президенту и стремлении защитить интересы бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, который работал в совете директоров украинской энергетической компании Burizma.

"Как господин Луценко, бывший генпрокурор Украины, недавно признал, упоминания о том, что я создала или распространила список "непреследуемых", абсолютно фальшивы - это история, от которой сам господин Луценко с тех пор отказался. Так же неверно мнение о том, что я не лояльна к президенту Трампу. Я слышала в СМИ утверждения, что я якобы сказала команде посольства игнорировать приказы президента, "поскольку ему объявят импичмент". Это утверждение ошибочно. Я никогда такого не говорила своим коллегам посольства или кому-то другому", - заявила Йоапнович.

Она также утверждает, что администрация Обамы не просила ее помочь кампании Хиллари Клинтон или навредить кампании Дональда Трампа, и она бы не делала любые подобные шаги, даже если бы ее просили.

"Я никогда не встречалась с Хантером Байденом, у меня не было прямого или косвенного разговора с ним. И хотя я встречалась с бывшим вице-президентом Байденом несколько раз в течение многих лет в правительстве, ни он, ни предыдущая Администрация никогда, прямо или косвенно, не поднимала вопрос Burizma, или Хантера Байдена со мной", - продолжила Йованович.

Она также открестилась от взаимодействий с Руди Джулиани, заявив, что у нее был только минимальный контакт с ним - в общем три, о которых она помнит, и ни один не был связан со спорными событиями.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил об отсутствии давления на него со сторы США и Тампа в вопросах расследвания в отношении сына экс-вице президента Джо Байдена Хантера.

После этого Трамп заявил, что Зеленский положил конец разговорам об импичменте.

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