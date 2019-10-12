Турцию обстреляли с территории Сирии, восемь жертв

В результате минометного обстрела турецкого приграничного района погибли и получили ранения мирные жители.

Пограничная стена между Турцией и Сирией

Турецкий пограничный населенный пункт в провинции Мардин подвергся минометному обстрелу с территории Сирии. Об этом 12 октября сообщило агентство Xinhua

Как заявили в офисе губернатора провинции Мардин, в районе Нусайбин погибли восемь мирных жителей и 35 получили ранения.

В инциденте обвиняют так называеме Отрядам самообороны - движение, которое Турция считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией в США, ЕС и Турции.