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Турцию обстреляли с территории Сирии, восемь жертв

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В результате минометного обстрела турецкого приграничного района погибли и получили ранения мирные жители.
Пограничная стена между Турцией и Сирией
Пограничная стена между Турцией и Сирией
 
Турецкий пограничный населенный пункт в провинции Мардин подвергся минометному обстрелу с территории Сирии. Об этом 12 октября сообщило агентство Xinhua.
 
Как заявили в офисе губернатора провинции Мардин, в районе Нусайбин погибли восемь мирных жителей и 35 получили ранения.
 
В инциденте обвиняют так называеме Отрядам самообороны - движение, которое Турция считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией в США, ЕС и Турции.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

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Теги: Турция, курды, Сирия, жертвы, обстрел
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Источник: korrespondent.net

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