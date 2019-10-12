Турцию обстреляли с территории Сирии, восемь жертв
В результате минометного обстрела турецкого приграничного района погибли и получили ранения мирные жители.
Турецкий пограничный населенный пункт в провинции Мардин подвергся минометному обстрелу с территории Сирии. Об этом 12 октября сообщило агентство Xinhua.
Как заявили в офисе губернатора провинции Мардин, в районе Нусайбин погибли восемь мирных жителей и 35 получили ранения.
В инциденте обвиняют так называеме Отрядам самообороны - движение, которое Турция считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией в США, ЕС и Турции.
Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.
Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.
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