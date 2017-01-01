Трамп ответил на расследование против его адвоката

По словам президента США, представители Демократической партии продолжают охоту на ведьм.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на начало расследования относительно деятельности его адвоката Руди Джулиани в Украине. Об этом сообщил американский президент в Twitter.

По словам президента США, представители Демократической партии продолжают охоту на ведьм. Также Трамп назвал своего личного адвоката "легендарным разрушителем криминала".

"Итак, теперь они (демократы - ред.) преследуют легендарного "разрушителя криминала" и величайшего мэра в истории Нью-Йорка Руди Джулиани. Иногда он может казаться грубым, но он отличный парень и замечательный адвокат. Такая односторонняя охота на ведьм происходит в США. Глубинное государство. Стыдно", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что в США расследуют деятельность Джулиани в Украине. Американские прокуроры пытаются установить, пытался ли адвокат Трампа добиться отставки посла США в Украине.

Напомним, в США арестовали двух помощников адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, которые помогали ему решать "украинский вопрос".

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