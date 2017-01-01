Американский беспилотник сдуло ветром во время испытаний

Инцидент произошел во время посадки беспилотника после того, как он провел в воздухе около 1,5 часа.



Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie (Валькирия), который проводил испытательный полет, сдуло ветром. Об этом сообщает Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie (Валькирия), который проводил испытательный полет, сдуло ветром. Об этом сообщает The Drive со ссылкой на ВВС США.

XQ-58A Valkyrie проводил третий испытательный полет 9 октября. Через час сильные порывы ветра и некоторые неисправности привели к неудаче. Беспилотник сдувало ветром во время приземления и у него некорректно сработали подушки безопасности.

В результате случившегося беспилотный самолет получил повреждения, отмечается в докладе ВВС.





Украина и Турция создают боевой беспилотник Несмотря на инцидент, полет прошел успешно и беспилотник справился с задачами, сказал генерал-майора ВВС США Уильяма Кули.

Напомним, ранее Boeing впервые испытал дрон-заправщик для ВМС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet