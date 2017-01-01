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Американский беспилотник сдуло ветром во время испытаний

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Инцидент произошел во время посадки беспилотника после того, как он провел в воздухе около 1,5 часа.
Американский беспилотник XQ-58A Valkyrie
Американский беспилотник XQ-58A Valkyrie
defence-blog.com

Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie (Валькирия), который проводил испытательный полет, сдуло ветром. Об этом сообщает The Drive со ссылкой на ВВС США.
 
XQ-58A Valkyrie проводил третий испытательный полет 9 октября. Через час сильные порывы ветра и некоторые неисправности привели к неудаче. Беспилотник сдувало ветром во время приземления и у него некорректно сработали подушки безопасности.
 
В результате случившегося беспилотный самолет получил повреждения, отмечается в докладе ВВС.
 
Несмотря на инцидент, полет прошел успешно и беспилотник справился с задачами, сказал генерал-майора ВВС США Уильяма Кули.

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Напомним, ранее Boeing впервые испытал дрон-заправщик для ВМС.

 

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Теги: США, ветер, беспилотник, армия США
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Источник: korrespondent.net

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