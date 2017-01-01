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Луценко отрицает договоренности с американцами Парнасом и Фруманом

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Бывший Генеральный прокурор заявляет, что с американскими бизнесменами украинского происхождения Парнасом и Фруманом его познакомил личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани.
Юрий Луценко в центре американского скандала
Юрий Луценко в центре американского скандала
Главред
 
Бывший генпрокурор Юрий Луценко опровергает информацию американских СМИ о том, что он склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.
 
 "Нет, (это) неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил экс-генпрокурор в комментарии Украинской правде.
 
 
При этом Луценко признал что, знаком с Парнасом и Фруманом. 
 
"С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - сообщил он.
 
Напомним, что 9 октября в США задержали двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси, – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
 
По данным издания NBC News, Юрий Луценко является тем украинским чиновником, который, по данным американских прокуроров, склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.
 
 
 
 
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Теги: США, Украина-США, Юрий Луценко, Мари Йованович
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Источник: korrespondent.net

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