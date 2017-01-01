Луценко отрицает договоренности с американцами Парнасом и Фруманом

Бывший Генеральный прокурор заявляет, что с американскими бизнесменами украинского происхождения Парнасом и Фруманом его познакомил личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко опровергает информацию американских СМИ о том, что он склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

"Нет, (это) неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил экс-генпрокурор в комментарии Украинской правде.

При этом Луценко признал что, знаком с Парнасом и Фруманом.