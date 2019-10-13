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В США задержали 13-летнюю девочку за угрозы одноклассникам пальцем

Комментариев: 4
В документах суда округа Джонсон говорится, что девочка "угрожала совершить насилие в отношении других лиц с намерением запугать их, вызвать эвакуацию, блокировку или нарушение порядка".
Девочку судят за воображаемый пистолет
Девочку судят за воображаемый пистолет
liveinternet.ru
 
13-летней девочке из Канзаса, США, было предъявлено обвинение в совершении преступления за наведение пальца в виде пистолета на своих одноклассников, сообщает The Insider.
 
Одноклассница обвиняемой из средней школы Вестриджа спросила ее, кого в классе она бы убила, если бы у нее была такая возможность. В ответ девушка якобы сложила пальцы в жест, напоминающий пистолет, и направила его на четырех учеников, а затем и на себя.
 
Девушку отправили в кабинет директора школы, и после консультации с другими сотрудниками учебного заведения, школьный специалист рекомендовал ее арестовать. Девушка была задержана полицией и доставлена к матери.
 
В документах суда округа Джонсон говорится, что девочка "угрожала совершить насилие в отношении других лиц с намерением запугать их, вызвать эвакуацию, блокировку или нарушение порядка". Она должна появиться на слушании в отделе по делам несовершеннолетних окружного суда.
 
Дедушка девушки говорит, что все «вышло из-под контроля», он считает, что школа должна была справиться с инцидентом, не вовлекая правоохранительные органы.
 
Напомним, что в Нью-Йорке в субботу, 12 октября, произошла стрельба у ночного клуба, в результате которой по меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения.
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Теги: США, стрельба, девочка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxerogos    13.10.2019, 23:14
Оценка:  0
Boxerogos
Америка.Демократия.Сверхдержава.) )))))))))))))))
colavova    13.10.2019, 23:32
Оценка:  -1
colavova
Россия. Беспредел. Бензоколонка. ((((((((((
Boxerogos    13.10.2019, 23:57
Оценка:  -1
Boxerogos
Украина.Анархия.Безнадёжность .
sharry-sharry    14.10.2019, 00:12
Оценка:  0
sharry-sharry
В Украине есть анархия,а вот безнадега в мокшами полная!
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