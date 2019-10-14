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Преемница Меркель призвала не молчать об аннексии Крыма

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала на нарушения со стороны РФ и посоветовала не молчать, когда происходит несправедливость.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
 
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время выступления перед активистами Молодежного союза Германии вспомнила об аннексии Крыма Россией. Об этом 13 октября сообщила газета Tagesspiegel.
 
Отмечается, что Крамп-Карренбауэр рассказала о российской пропаганде и посоветовала "не молчать, когда происходит несправедливость". 
 
"Да, мы должны иметь добрососедские отношения с Россией. Но в Крыму было нарушено международное право. И Германия не должна просто молчать. Нарушение является нарушением, нужно называть вещи своими именами!", - заявила политик.
 
Также она подчеркнула, что Эстония, Латвия и Литва находятся под постоянным давлением со стороны российской пропаганды.
 
Напомним, 7 декабря прошлого года Крамп-Карренбауэр избрали новым председателем Христианско-демократического союза.
 
В июле стало известно, что она возглавит Вооруженные силы Германии после ухода Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.
 
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Теги: Украина, Крым, Германия, аннексия, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    14.10.2019, 05:43
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Это уже было в истории Украины. В 14-м году Порошенко тоже думал, что сможет разрулить. А потом зашли регуляры и был Иловайск, ДАП, Дебальцево. После этого, ПП не питал никаких иллюзий. Просто россияне для него стали понятны.
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