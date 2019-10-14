Преемница Меркель призвала не молчать об аннексии Крыма

Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала на нарушения со стороны РФ и посоветовала не молчать, когда происходит несправедливость.

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время выступления перед активистами Молодежного союза Германии вспомнила об аннексии Крыма Россией. Об этом 13 октября сообщила газета Tagesspiegel

Отмечается, что Крамп-Карренбауэр рассказала о российской пропаганде и посоветовала "не молчать, когда происходит несправедливость".

"Да, мы должны иметь добрососедские отношения с Россией. Но в Крыму было нарушено международное право. И Германия не должна просто молчать. Нарушение является нарушением, нужно называть вещи своими именами!", - заявила политик.

.@akk Ja, wir m"ussen eine gute Nachbarschaft zu Russland haben. Aber bei der Krim wurde V"olkerrecht verletzt. Und da darf Deutschland nicht einfach den Mund halten. Unrecht bleibt Unrecht und muss von uns als solches benannt werden! #DLT19 — JU Deutschlands (@Junge_Union) October 13, 2019

Также она подчеркнула, что Эстония, Латвия и Литва находятся под постоянным давлением со стороны российской пропаганды.

В июле стало известно, что она возглавит Вооруженные силы Германии после ухода Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.