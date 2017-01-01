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В Турции разбился учебный самолет

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Воздушное судно упало недалеко от курортного города Сиде. Причина крушения и участь находившихся на борту пока неизвестны.
В Турции разбился самолет
В Турции разбился самолет
trend.az

В провинции Анталья на юге Турции потерпел крушение учебный самолет. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает телеканал TRT.

По его данным, воздушное судно упало в районе Манавгат, который находится недалеко от курортного города Сиде.

Информация о причинах катастрофы и судьбе пилотов на данный момент не сообщается. Однако, местные СМИ сообщают, что по предварительной информации, пилот жив.

 

Cмотрите фотогалерею: В Турции разбился учебный самолет

Ранее сообщалось, что в США разбился канадский учебный самолет. Крушение произошло незадолго до авиашоу.

А на северо-западе Франции во время учений разбился истребитель F-16 ВВС Бельгии.

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Теги: авиация, самолет, Турция, фото, крушение
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Источник: korrespondent.net

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