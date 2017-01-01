Самолеты США "продемонстрировали силу" в небе над Сирией - СМИ

Американские истребители вылетали на перехват турецких самолетов, которые приблизились к силам США, пишет Reuters.

Американский военный самолет вылетел на перехват турецких истребителей, которые приблизились к войскам США, дислоцированным на северо-востоке Сирии. Об этом во вторник, 15 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник.

По словам собеседника агентства, турецкие самолеты, участвующие в операции Источник мира слишком близко подлетели к американским военным, которые располагаются в этой части страны.

Это вызвало вылет военных самолетов США им навстречу.

Как утверждает агентство, пролет был совершен "для демонстрации силы". В итоге истребители ВВС Турции покинули зону расположения американских военных.

Сколько турецких самолетов участвовали в инциденте и велась ли стрельба с обеих сторон, собеседник агентства не уточнил.

По информации корреспондента телеканала Fox News Лукаса Томлинсона, на перехват были отправлены истребители F-15 и ударные вертолеты AH-64D Apache.

По его данным, инцидент произошел возле американской базы, которая находится западнее города Айн-Исса. Томлинсон также уточнил, что США по дипломатическим каналам направили официальную жалобу Министерству обороны Турции.

В Пентагоне пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что американский спецназ попал под обстрел турецких военных в районе сирийского города Кобани

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