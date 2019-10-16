Протесты в Каталонии: заблокированы трассы и железная дорога

Девять лидеров сепаратистского движения за независимость Каталонии приговорили к длительным тюремным заключениям, из-за чего в регионе Испании вспыхнули протесты.

В Каталонии протестующие блокируют трассы и железные дороги

В протестном марше из нескольких городов Каталонии в Барселону приняли участие тысячи людей. Они возмущены приговором девяти лидерам сепаратистского движения региона к тюремным срокам. Об этом сообщает AP в среду, 16 октября.

Пять маршей стартовали в среду и ставят цель сойтись в столице Каталонии в пятницу. Организаторы призвали участников акций сохранять спокойствие после двух ночей беспорядков в Барселоне.

В среду протестующие продолжали блокировать движение в Барселоне, к ним присоединились студенты, устроившие забастовку.

El Pais пишет, что протесты в среду привели к новым отменам поездов скоростной железной дороги AVE между Барселоной и Фигерас (Жирона) и дорожным блокировкам на шоссе А-2 и АP-7.

Митинги каталонского сепаратистского движения традиционно были ненасильственными. Но за две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек.

Каталонские и государственные чиновники Испании собрались отдельно в среду, чтобы обсудить события.

Напомним, Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от девяти до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в 2017 году отделить Каталонию от Испании.

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