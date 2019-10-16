Протесты в Каталонии: заблокированы трассы и железная дорога
В протестном марше из нескольких городов Каталонии в Барселону приняли участие тысячи людей. Они возмущены приговором девяти лидерам сепаратистского движения региона к тюремным срокам. Об этом сообщает AP в среду, 16 октября.
Пять маршей стартовали в среду и ставят цель сойтись в столице Каталонии в пятницу. Организаторы призвали участников акций сохранять спокойствие после двух ночей беспорядков в Барселоне.
В среду протестующие продолжали блокировать движение в Барселоне, к ним присоединились студенты, устроившие забастовку.
El Pais пишет, что протесты в среду привели к новым отменам поездов скоростной железной дороги AVE между Барселоной и Фигерас (Жирона) и дорожным блокировкам на шоссе А-2 и АP-7.
Митинги каталонского сепаратистского движения традиционно были ненасильственными. Но за две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек.
Каталонские и государственные чиновники Испании собрались отдельно в среду, чтобы обсудить события.
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