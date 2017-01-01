Джонсон рассказал о сделке с Евросоюзом

Достигнутая договоренность позволит Лондону свободно заключать торговые соглашения, сообщил премьер-министр Британии.

Сделка о Brexit, достигнутая в четверг между Лондоном и Брюсселем, позволит Великобритании свободно заключать торговые соглашения с другими странами и контролировать свои границы, а также защитит интересы населения Северной Ирландии. Об этом заявил в четверг, 17 октября, глава британского правительства Борис Джонсон в Twitter.

"Новая сделка гарантирует, что мы установим новые отношения с ЕС, основанные на принципах свободной торговли и дружеского сотрудничества, а также вернем себе полный контроль над нашими законами, границами, финансами и торговыми отношениями, и никто не будет нам в этом мешать. Соединенное Королевство в полном составе покинет таможенный союз ЕС и сможет заключать торговые соглашения по всему миру. Положения об антидемократическом режиме "бэкстоп" были исключены (из проекта соглашения с Евросоюзом - ред.). Население Северной Ирландии сможет самостоятельно решать то, по каким законам будет жить. Кроме того, в отличие от "бэкстопа", новое соглашение даст народу возможность прекратить действие особых правил, (которые будут введены для Северной Ирландии - ред.), если народ этого пожелает", - написал Джонсон.

Премьер-министр подчеркнул, что его правительство добилось отмены положений о неограниченном по времени "бэкстопе", который был призван гарантировать прозрачность границы на острове Ирландия, но при этом не позволял Соединенному Королевству прекратить действие режима без согласия ЕС. При этом, несмотря на заверения правительства в том, что интересы Ольстера в новом соглашении полностью соблюдаются, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) уже заявила о том, что условия новой сделки для нее так же неприемлемы, как и условия прежней. Без поддержки ДЮП Джонсону будет крайне сложно провести свою сделку с ЕС через Палату общин британского парламента.

Ранее сообщалось, что Британия и Евросоюз договорились по Brexit. Лондон и Брюссель после двух суток переговоров заявили о согласовании новой сделки об условиях выхода.

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