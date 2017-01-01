Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп оценил решение Эрдогана по Сирии

Комментариев: 0
Американский лидер назвал турецкого коллегу другом и подчеркнул, что теперь санкции в отношении Анкары не понадобятся.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана своим другом и подчеркнул, что Вашингтон не будет вводить санкции в отношении Анкары. Об этом он заявил четверг, 17 октября, выступая перед журналистами, сообщает ТАСС.
 
"Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем. Он поступил правильно, и я действительно ценю это", - отметил Трамп и добавил, что "санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает".
 
Также американский лидер подчеркнул, что готов принять Эрдогана в Вашингтоне в ноябре.
 
"Теперь бы я сказал, что это очень открыто. Я бы сказал: да, он приедет. Он поступил великолепно, он - лидер", - заявил президент США.
 
Ранее планы проведения переговоров с Эрдоганом попали под вопрос из-за военной операции Турции в Сирии.
 
По словам американского лидера, США не рассчитывали на столь скорые договоренности с Турцией о прекращении огня на севере Сирии.
 
"Я не думал, что все получится так быстро, я не думал, что все получится так хорошо. Это великий день для США, это великий день для Турции, это великий день для наших партнеров <...>, великий день для курдов, и это также великий день для всей цивилизации", - указал он.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара планировала очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с Эрдоганом заявил, что стороны договорились о временном прекращении огня на севере Сирии.
 
Приостановка продлится 120 часов, что позволит курдским Отрядам народной самообороны (YPG) покинуть район проведения операции, после чего Анкара завершит ее.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Турция, Сирия, переговоры, Трамп, санкции, Дональд Трамп, Эрдоган
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь