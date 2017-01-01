Трамп оценил решение Эрдогана по Сирии

Американский лидер назвал турецкого коллегу другом и подчеркнул, что теперь санкции в отношении Анкары не понадобятся.

Президент США Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана своим другом и подчеркнул, что Вашингтон не будет вводить санкции в отношении Анкары. Об этом он заявил четверг, 17 октября, выступая перед журналистами, сообщает ТАСС

"Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем. Он поступил правильно, и я действительно ценю это", - отметил Трамп и добавил, что "санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает".

Также американский лидер подчеркнул, что готов принять Эрдогана в Вашингтоне в ноябре.

"Теперь бы я сказал, что это очень открыто. Я бы сказал: да, он приедет. Он поступил великолепно, он - лидер", - заявил президент США.

Ранее планы проведения переговоров с Эрдоганом попали под вопрос из-за военной операции Турции в Сирии.

По словам американского лидера, США не рассчитывали на столь скорые договоренности с Турцией о прекращении огня на севере Сирии.

"Я не думал, что все получится так быстро, я не думал, что все получится так хорошо. Это великий день для США, это великий день для Турции, это великий день для наших партнеров <...>, великий день для курдов, и это также великий день для всей цивилизации", - указал он.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара планировала очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с Эрдоганом заявил, что стороны договорились о временном прекращении огня на севере Сирии.