Трамп выбрал кандидата на пост министра энергетики США

Американский президент предложит на пост министра энергетики кандидатуру замглавы ведомства Дэна Бруйетта.



Президент США Дональд Трамп предложит заместителю главы Министерства энергетики Дэну Бруйетту возглавить ведомство после ухода с этой должности Рика Перри.

"Я рад выдвинуть заместителя министра Дэна Бруйетта на должность министра энергетики. Опыт Дэна в этой области не имеет равных. Настоящий профессионал, я не сомневаюсь, что Дэн проделает отличную работу!" – написал американский лидер в Twitter в пятницу, 18 октября.

Трамп также назвал "выдающейся" работу нынешнего министра Рика Перри на своем посту и выразил ему благодарность.

"Он был отличным губернатором Техаса и прекрасным министром энергетики. Кроме того, он является моим другом", – написал президент США.



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