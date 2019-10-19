Парламент отложил сделку Джонсона по Brexit

Британский парламент обязал Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке Brexit. За сделку, которую он предлагал, будут голосовать только после принятия необходимого законодательства.

Парламентарии Великобритании проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке премьер-министра Бориса Джонсона. Теперь он должен попросить Евросоюз об отсрочке Brexit. Об этом сообщает ВВС в субботу, 19 октября.

Издание отмечает, что британские парламентарии проголосовали за то, чтобы отложить одобрение сделки премьер-министра до тех пор, пока парламент не примет законодательство, необходимое для ее принятия.

"Джонсон должен теперь попросить ЕС продлить процесс Brexit до конца января", - сообщает ВВС.

Напомним, что сегодня состоялось первое за 37 заседание британского парламента в выходной день. В последний раз парламент работал в выходной день в 1982.

Ранее сообщалось, что Британия и Евросоюз договорились по Brexit. Лондон и Брюссель после двух суток переговоров заявили о согласовании новой сделки об условиях выхода.

Выход через Ирландию. Достигнута сделка по Brexit

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