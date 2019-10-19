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Парламент отложил сделку Джонсона по Brexit

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Британский парламент обязал Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке Brexit. За сделку, которую он предлагал, будут голосовать только после принятия необходимого законодательства.
В Британии парламент обязал Джонсона попросить ЕС отсрочить Brexit
В Британии парламент обязал Джонсона попросить ЕС отсрочить Brexit
DW

Парламентарии Великобритании проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке премьер-министра Бориса Джонсона. Теперь он должен попросить Евросоюз об отсрочке Brexit. Об этом сообщает ВВС в субботу, 19 октября.

Издание отмечает, что британские парламентарии проголосовали за то, чтобы отложить одобрение сделки премьер-министра до тех пор, пока парламент не примет законодательство, необходимое для ее принятия.

"Джонсон должен теперь попросить ЕС продлить процесс Brexit до конца января", - сообщает ВВС.

Напомним, что сегодня состоялось первое за 37 заседание британского парламента в выходной день. В последний раз парламент работал в выходной день в 1982.

Ранее сообщалось, что Британия и Евросоюз договорились по Brexit. Лондон и Брюссель после двух суток переговоров заявили о согласовании новой сделки об условиях выхода.

Выход через Ирландию. Достигнута сделка по Brexit

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Теги: Британия, парламент, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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