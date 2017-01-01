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В Берлине загорелся вагон поезда, есть пострадавшие

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В результате происшествия пострадали три человека. Причины пожара на станции Бельвю выясняют.
 
В Берлине загорелся один из вагонов поезда дальнего следования. В результате возгорания пострадали три человека, сообщила в Twitter 19 октября пожарная служба немецкой столицы.
 
По информации ведомства, инцидент произошел на станции Бельвю, расположенной в центре Берлина.
 
В связи с пожаром было приостановлено движение поездов по нскольким линиям городской электрички. 
 
По данным Berliner Morgenpost, пожар произошел в специальном поезде для болельщиков футбольного клуба Фрайбург, приехавших в немецкую столицу на матч с берлинским клубом Унион.
 
 
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на ходу загорелась электричка.

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Теги: Поезд, Германия, видео, Берлин, пожар, ФРГ, вагон, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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