В Берлине загорелся вагон поезда, есть пострадавшие

В результате происшествия пострадали три человека. Причины пожара на станции Бельвю выясняют.

В Берлине загорелся один из вагонов поезда дальнего следования. В результате возгорания пострадали три человека, сообщила в Twitter 19 октября пожарная служба немецкой столицы.

По информации ведомства, инцидент произошел на станции Бельвю, расположенной в центре Берлина.

В связи с пожаром было приостановлено движение поездов по нскольким линиям городской электрички.

По данным Berliner Morgenpost , пожар произошел в специальном поезде для болельщиков футбольного клуба Фрайбург, приехавших в немецкую столицу на матч с берлинским клубом Унион.

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