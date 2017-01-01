В Берлине загорелся вагон поезда, есть пострадавшие
В результате происшествия пострадали три человека. Причины пожара на станции Бельвю выясняют.
В Берлине загорелся один из вагонов поезда дальнего следования. В результате возгорания пострадали три человека, сообщила в Twitter 19 октября пожарная служба немецкой столицы.
По информации ведомства, инцидент произошел на станции Бельвю, расположенной в центре Берлина.
В связи с пожаром было приостановлено движение поездов по нскольким линиям городской электрички.
#Berlin #Tiergarten - Videoupdate zum Brand eines Zuges pic.twitter.com/o2FQTpVs3f— Polizeireporter-BM (@PolReporter) 19 октября 2019 г.
По данным Berliner Morgenpost, пожар произошел в специальном поезде для болельщиков футбольного клуба Фрайбург, приехавших в немецкую столицу на матч с берлинским клубом Унион.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на ходу загорелась электричка.
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