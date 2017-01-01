Власти Испании отказались от диалога по Каталонии

Противостояния между митингующими и полицией продолжается, в Барселоне демонстранты возводят баррикады.

Правительство Испании в субботу, 19 октября, отклонило предложение о переговорах, выдвинутое сепаратистами Каталонии, с середины октября не прекращающими акции протеста.

Исполняющий обязанности председателя испанского правительства Педро Санчес выразил уверенность, что сперва глава кабмина этого автономного региона Ким Торра должен осудить беспорядки, приведшие к десяткам раненых.

Между тем, по версии Торры, недавние протесты не отражают мирный характер сепаратистского движения.

Мэр Барселоны Ада Колау призвала жителей к спокойствию на фоне продолжающегося вот уже пятую ночь противостояния между митингующими и полицией.

"Подобное не может продолжаться. Барселона этого не заслуживает", - подчеркнула она.

Как передает местная газета La Vanguardia, вечером 19 октября митингующие в Барселоне продолжили возводить баррикады. В нескольких местах заграждения охватил огонь, на месте пришлось работать пожарным. При этом полиция применила пенометы - устройства, стреляющие быстрозатвердевающей и обволакивающей пеной.

Митингующие прошли шествием от площади Уркинаона, расположенной недалеко от штаб-квартиры представительства Национальной полиции в Каталонии, до Триумфальной арки.

Всего акция и демонстрация у здания Верховного суда в Барселоне собрали около 6000 человек.

В Жироне на северо-востоке Испании около тысячи человек заняли позиции у зданий судов, а также попытались заблокировать выход из здания региональной полиции. В Сабаделе на севере около 2500 человек собрались перед зданием комиссариата Нацполиции.

В Каталонии 18 октября началась всеобщая забастовка в знак протеста против тюремных приговоров, вынесенных Верховным судом в Мадриде девятерым лидерам каталонских сепаратистов.

Они 14 октября были приговорены к срокам лишения свободы до 13 лет за проведение незаконного референдума о независимости этого региона от Мадрида 1 октября 2017 года.

Это вызвало массовые акции протеста. Участники беспорядков поджигали баррикады и мусорные баки, а также столы и стулья в уличных кафе, сожгли один банковский филиал и разгромили магазин одежды.

Полиция сообщила о задержании 17 и 18 октября не менее 11 человек, медики оказали помощь десяти пострадавшим.