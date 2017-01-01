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На севере Италии обнаружили бомбу времен Второй мировой

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Бомба была обезврежена во время трехчасовой операции утром в воскресенье, 20 октября.
Перекрытая дорога в Больцано
Перекрытая дорога в Больцано
AP
 
Итальянские власти эвакуировали 4000 человек из центра северного города Больцано, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, найденную во время строительства, сообщает AP.
 
Бомба была обезврежена во время трехчасовой операции в воскресенье утром. Это позволило открыть центр города, а также соседнее шоссе и железнодорожную линию, соединяющую Италию с Австрией и Германией.
 
Neue Suedtiroler Tageszeitung идентифицировал боеприпас как воздушную бомбу.
 
По словам историка Этторе Франжипане, Больцано, в северном регионе Альто-Адидже, граничит с Австрией, пострадало от 13 больших бомбардировок Второй Мировой Войны, которые повредили 60% города и убили 200 человек.
 
Альто-Адидже был частью широкой полосы Северной Италии, которая оставалась под нацистской оккупацией еще долго после капитуляции Италии в 1943 году.
 
Напомним, что в феврале на северо-востоке Парижа эвакуировали около 1600 человек в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны
 
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Теги: Италия, бомба, Вторая мировая война
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Источник: korrespondent.net

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