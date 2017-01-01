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Китай обошел США по числу богачей

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Число китайцев, вошедших в 10% наиболее богатых людей в мире, превысило количество американцев.
Китайские и американские богачи богатеют, несмотря на спор стран
Китайские и американские богачи богатеют, несмотря на спор стран

Китай обошел США по числу богатых людей. Об этом свидетельствуют данные исследования банка Credit Suisse, опубликованного в понедельник, 21 октября.

Согласно исследованию, число граждан КНР, вошедших в 10% наиболее богатых людей в мире, достигло 100 млн, в то время как в США эта цифра составляет 99 млн.

"Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно", - говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, общее число долларовых миллионеров возросло на 1,1 млн и достигло отметки в 46,8 млн человек, в их руках находится активов и средств на сумму $158,3 трлн. Состояние 55 920 человек превышает $100 млн, а 4 830 человек владеют активами на сумму $500 млн и более.

Напомним, в конце лета умер американский миллиардер и один из самых богатых людей в мире Дэвид Кох.

 

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Теги: США, Китай, Богатство, исследование, богатые, миллиардеры
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Источник: korrespondent.net

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