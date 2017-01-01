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Северная Ирландия легализовала аборты и однополые браки

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Теперь жители всего Соединенного королевства с нетрадиционной сексульной ориентацией получили больше прав.
Великобритания окончательно узаконила аборты и однополые браки
Великобритания окончательно узаконила аборты и однополые браки
Getty Images
Аборты и однополые браки легализировали в Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании. Это последняя страна Соединенного королевства, где до сих пор это нововведение не работало, сообщает телеканал Sky News.
 
Как стало известно, соответствующие поправки в законодательстве вступили в силу в полночь.
 
Таким образом, теперь в Северной Ирландии права женщин на безопасный аборт и однополые браки являются законными.
 
Напомним, недавно в Украине состоялась первая однополая свадьба.
 
Также сообщалось, что в Германии правительство узаконит в документах третий пол.
 

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Теги: аборт, Северная Ирландия, однополые браки, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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