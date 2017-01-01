Северная Ирландия легализовала аборты и однополые браки
Теперь жители всего Соединенного королевства с нетрадиционной сексульной ориентацией получили больше прав.
Аборты и однополые браки легализировали в Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании. Это последняя страна Соединенного королевства, где до сих пор это нововведение не работало, сообщает телеканал Sky News.
Как стало известно, соответствующие поправки в законодательстве вступили в силу в полночь.
Таким образом, теперь в Северной Ирландии права женщин на безопасный аборт и однополые браки являются законными.
Напомним, недавно в Украине состоялась первая однополая свадьба.
Также сообщалось, что в Германии правительство узаконит в документах третий пол.
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