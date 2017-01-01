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США вывели из-под санкций оператора танкеров для Ямал СПГ

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Проект Ямал СПГ с 2014 года находится под секторальными санкциями США, запрещающими предоставлять компании финансирование сроком более, чем на 90 дней.
Танкеры ледового класса необходимы, чтобы вывозить СПГ из Арктики по Северному морскому пути
Танкеры ледового класса необходимы, чтобы вывозить СПГ из Арктики по Северному морскому пути
НОВАТЭК

Руководство проекта Ямал СПГ получило уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. Владелец и оператор СПГ-танкеров сообщил российской стороне, что более не является объектом санкций со стороны Минфина США. Об этом говорится в сообщении компании НОВАТЭК во вторник, 22 октября.

"Проект Ямал СПГ получил уведомление от TC LNG Shipping L.L.C. (TC LNG), компании - владельца и оператора СПГ-танкеров ледового класса Arc7, что она более не является блокированной персоной (Blocked Person) в соответствии с правилами управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки (OFAC)", – говорится в сообщении.

TC LNG – совместноепредприятиеTeekay LNG и China LNG Shipping (Holdings) Limited. Эта компания владеет СПГ-танкерами, которые продолжают осуществлять перевозку СПГ для проекта Ямал СПГ в нормальном режиме, добавили в НОВАТЭКе.

Напомним, 25 сентября США объявили о внесении в "черный список" двух китайских танкерных операторов. В результате этого решения 12 связанных с Cosco СПГ-танкеров были фактически выведены из операций. Шесть из них – это принадлежащие СП Cosco и Teekay LNG танкеры ледового класса суммарной вместимостью 1 млн куб. м, обслуживавшие российский проект Ямал СПГ. Еще шесть попавших под санкции СПГ-танкеров – это суда, зафрахтованные китайской нефтегазовой корпорацией CNOOC.

Ранее материнская компания China LNG Shipping – Cosco – подпала под санкции США за перевозку иранской нефти.

Танкеры ледового класса необходимы, чтобы вывозить СПГ из Арктики по Северному морскому пути. Обычно ледовая обстановка в регионе позволяет ходить без использования ледоколов до ноября. Ямал СПГ также имеет флот конвенционных судов.

НОВАТЭК, а также компании с его контролирующим участием, в том числе Ямал СПГ, с 2014 года находятся под секторальными санкциями США, запрещающими американским лицам предоставлять компании финансирование сроком более, чем на 90 дней. С тех пор Ямал СПГ не привлекает финансирование в долларах.

Акционерами Ямал СПГ являются НОВАТЭК (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового пути (9,9%).

Напомним, в конце сентября США расширили антироссийские санкции в связи с "вмешательством в американские выборы". Под новые ограничительные меры Вашингтона попали три компании, два физлица, а также часть имущества бизнесмена Евгения Пригожина.

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Теги: Россия, США, Китай, судно, корабли, санкции, танкер, Ямал, СПГ, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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