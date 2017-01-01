Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Столтенберг призывает страны НАТО расширить помощь Украине

Комментариев: 0
Речь идет, в частности, о направлении в Украину военных инструкторов и выделении помощи в рамках целевых фондов.
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса расширить помощь Украине, включаю военную. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в среду, 23 октября, сообщает ТАСС.

"Я всегда призываю союзников больше помогать, призываю направлять больше инструкторов, призываю больше поддерживать в рамках целевых фондов, - заявил Столтенберг в преддверии встречи министров обороны НАТО 24-25 октября.

Он отметил, что сейчас есть возможность для расширения помощи Украине.

"Мы сейчас уже в процессе расширения поддержки Украине. Мы согласовали пакет, включая военно-морской потенциал. Этот вопрос мы будем на совещании завтра и послезавтра обсуждать", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО поддерживает шаги по выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине.

Напомним, Североатлантический совет проведет заседание в Украине 31 октября. Во встрече примет участие президент Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что Североатлантический альянс через несколько недель отправит в Украину свою оценочную миссию

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: НАТО, НАТО-Украина, Йенс Столтенберг, военная помощь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь