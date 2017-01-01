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Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря

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В случае согласия депутатов на досрочные выборы Джонсон готов дать больше времени для обсуждений соглашения о Brexit.
Британский премьер Борис Джонсон
Британский премьер Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране, передает Sky News.
 
По его словам, есть способ достичь соглашения по выходу Британии из Европейского Союза. Для этого нужно быть здравомыслящим с парламентом и сказать, что, если нужно больше времени, чтобы рассмотреть эту прекрасную сделку, они получат его. Но сначала необходимо одобрить проведение выборов 12 декабря.
 
"Мы собираемся дать им столько времени, сколько они захотят", – подчеркнул Джонсон.


Напомним, ранее правительство Джонсона приостановило рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте, поскольку депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.

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Теги: Великобритания, Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС
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Источник: korrespondent.net

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