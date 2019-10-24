В США против расследования Мюллера начали уголовную проверку

Генпрокурор Уильям Барр переквалифицировал в уголовное дело административную проверку расследования Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Проверку относительно расследования экс-cпецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года переквалифицировали в уголовное дело. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с делом, сообщает Politico в пятницу, 25 октября.

"Расследование, о котором генеральный прокурор Уильям Барр распорядился для проверки расследования возможных связей между кампанией Трампа 2016 года и Россией, теперь стало уголовным делом", - говорится в сообщении.

Изменение статуса расследования прокурора штата Коннектикут Джона Дарема на уголовное значительно расширяет его возможности по сбору информации. Теперь Дарем может вызывать свидетелей в суд для дачи показаний и запрашивать документы. Ранее прокурор мог допрашивать свидетелей только с их согласия и изучать только правительственные документы.

Напомним, в апреле Минюст США обнародовал доклад Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре президента США с Россией во время президентских выборов в 2016 году.

Спецпрокурор установил, что РФ вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, но избирательный штаб Трампа в этом не участвовал.

Позже стало известно, что расследование российского вмешательства обошлось США почти в $32 млн. Делом занимался спецпрокурор и 19 юристов. Также привлекались десятки других специалистов.

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