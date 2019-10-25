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Глава Пентагона объяснил, где будут войска США в Сирии

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Американские военные останутся в провинции Дейр-эз-Зор, чтобы защитить нефтяные поля от боевиков ИГ.
Американские военные останутся в Сирии для охраны нефтяных месторождений
Американские военные останутся в Сирии для охраны нефтяных месторождений

США перебросят дополнительные войска в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для охраны нефтяных полей от боевиков "Исламского государства". Об этом в пятницу, 25 октября, американский министр обороны Марк Эспер по итогам встречи глав военных ведомств НАТО, пишет ТАСС.

"Наша миссия в Сирии сохраняется с той же целью, с какой она была начата, - борьбы с ИГ. Мы примем меры, чтобы не допустить контроля ИГ над нефтяными ресурсами", - сказал Эспер, отказавшись уточнять подробности переброски войск в провинцию.

Он не исключил, что для охраны месторождений нефти будут переброшены выведенные с северо-востока Сирии в связи с турецкой операцией американские подразделения.

В то же время, он заверил, что США не рассматривают возможность участия своих наземных сил в международной миссии на северо-востоке Сирии, если она будет сформирована. 

"Но мы поддерживаем инициативы европейских стран НАТО", - подчеркнул он, коснувшись предложения Германии о проведении международной миротворческой операции на северо-востоке арабской республики.

Как сообщалось, США вывела свои войска из зоны военной операции Турции в Сирии в Ирак. Позже они будут передислоцированы в Кувейт или Катар.

 

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Теги: США, Пентагон, Сирия, военные, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
толян04    25.10.2019, 19:24
Оценка:  0
толян04
где где-в рифме будут!))))
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