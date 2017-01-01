Америка поддерживает народ Украины - Помпео

США воплощают единую миссию по отношению к Украине и поддерживают президента Зеленского в его стремлении искоренить коррупцию.

Соединенные Штаты проводят единую политику в отношении Украины, заверил госсекретарь США Майк Помпео, общаясь с журналистами во время своего пребывания в штате Канзас, передает Голос Америки.

"Мы воплощаем важную стратегию в отношении Украины. Украинский народ должен знать, что Америка его поддерживает", - подчеркнул Помпео.

По словам госсекретаря, администрация Дональда Трампа сделала в плане помощи Украине гораздо больше, чем правительство, возглавляемое президентом Бараком Обамой.

Он также отметил, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по преодолению коррупции.

"Предыдущая администрация отказывалась предоставлять народу Украины оборонительные военные системы. Нынешняя администрация это изменила. У них новый лидер - президент Зеленский, и мы очень надеемся, что коррупцию, которая давно вредит украинской экономике, ему удастся искоренить, и что мы сможем найти путь к деэскалации конфликта и к восстановлению гордой Украины, которой она может стать", - добавил Помпео.

Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео никогда не видел свидетельств того, что Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Киева в обмен на оказание финансовой и военной помощи.

Советник Помпео подал в отставку из-за Украины

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