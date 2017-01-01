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США приостанавливают рейсы в города Кубы

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У американских авиакомпаний есть 45 дней, чтобы отменить запланированные рейсы.
США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, за исключением Гаваны
США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, за исключением Гаваны

США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, за исключением Гаваны. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента.

"По запросу госсекретаря США, министерство транспорта приостановило до последующего уведомления авиасообщение между международными аэропортами США и Кубы, кроме международного аэропорта Хосе Марти Гаваны, для предотвращения получения прибыли кубинским режимом от поездок граждан США, - отмечается в тексте. - Авиакомпаниям США дается 45 дней, чтобы отменить все запланированные рейсы, кроме аэропорта Гаваны".

Планы властей США по ужесточению ограничений в отношении авиаперевозок на Кубу вредят отношениям между народами обеих стран и не заставят власти острова пойти на уступки, заявил в ответ министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья.

"Мы категорически отвергаем новую меру блокады Кубы со стороны США, которые приостанавливают полеты своих авиакомпаний в девять кубинских аэропортов. Они ужесточает запрет на поездки своих граждан и нарушает их свободы. Это вредит связям между нашими народами. Уступок не будет, мы победим", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что США выслают из страны двух кубинских дипломатов за действия против национальной безопасности. 
 

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Теги: США, Куба, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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