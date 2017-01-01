Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

Такую оценку численности озвучила мэр столицы страны Карла Рубилар Бараона.

Мэр Сантьяго сообщила, что на акцию протеста собрались около 1 млн человек

Около 1 млн чилийцев вышли на акцию протеста в центре Сантьяго, чтобы выразить несогласие с политикой правительства и присутствием военных на улицах. Такую оценку численности озвучила мэр столицы страны Карла Рубилар Бараона.

"Чили сегодня переживает исторический день. В Столичном регионе проходит мирная манифестация с участием около 1 млн человек", - написала она в Twitter.

Chile hoy vive una jornada hist'orica. La RM es protagonista de una pac'ifica marcha de cerca de 1 mill'on de personas que representan el sue~no de un Chile nuevo, de forma transversal sin distinci'on. M'as di'alogo y marchas pac'ificas requiere nuestro pa'is ! #ArribaStgo #RMdeTodos pic.twitter.com/RWcLBU67LD — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) 25 октября 2019 г.

Местом сбора протестующих стала площадь Бакедано, расположенная в центральной части столицы, которая также известна под названием площадь Италии.

Акция протеста в целом проходит мирно, однако, по данным радиостанции Bio-Bio, группа манифестантов попыталась поджечь вход в расположенную на площади станцию метро. В инцидент вмешались стражи порядка.

Как сообщает радиостанция, полиция также применила водометы для разгона протестующих в другой части города.

Напомним, в Чили несколько дней продолжаются беспорядки, вызванные повышением стоимости проезда на метро в столице страны Сантьяго. Из-за этого в городе ввели режим чрезвычайного положения.

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