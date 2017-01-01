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Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

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Такую оценку численности озвучила мэр столицы страны Карла Рубилар Бараона.
Мэр Сантьяго сообщила, что на акцию протеста собрались около 1 млн человек
Мэр Сантьяго сообщила, что на акцию протеста собрались около 1 млн человек

Около 1 млн чилийцев вышли на акцию протеста в центре Сантьяго, чтобы выразить несогласие с политикой правительства и присутствием военных на улицах. Такую оценку численности озвучила мэр столицы страны Карла Рубилар Бараона.

"Чили сегодня переживает исторический день. В Столичном регионе проходит мирная манифестация с участием около 1 млн человек", - написала она в Twitter.

Местом сбора протестующих стала площадь Бакедано, расположенная в центральной части столицы, которая также известна под названием площадь Италии.

Акция протеста в целом проходит мирно, однако, по данным радиостанции Bio-Bio, группа манифестантов попыталась поджечь вход в расположенную на площади станцию метро. В инцидент вмешались стражи порядка.

Как сообщает радиостанция, полиция также применила водометы для разгона протестующих в другой части города.

Напомним, в Чили несколько дней продолжаются беспорядки, вызванные повышением стоимости проезда на метро в столице страны Сантьяго. Из-за этого в городе ввели режим чрезвычайного положения.

Подорожал проезд. Кровавые беспорядки в Чили

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Теги: Чили, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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